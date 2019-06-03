РИАМО – 3 июн. В трехдневный срок ликвидировали несанкционированную свалку на земельном участке, прилегающем к трассе М-1 «Беларусь» на 85-м километре Минского шоссе в Рузском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Навал выявили на земельном участке областной собственности площадью 3,2 гектара в результате полученного через портал «Добродел» обращения. Госадмтехнадзор провел проверку и подтвердил наличие несанкционированной свалки мусора, после чего Минмособлимущество совместно с администрацией Рузы ее ликвидировали. Вывезено две машины мусора.

«Самое важное для государственных структур – знать о проблеме, чтобы можно было ее решить и предупредить. Именно для этого создаются различные системы и технологии. Взаимодействие – как внутри государственных структур, так и между жителями и властью – ключевой элемент эффективности», – отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

По его словам, портал «Добродел» и Центр управления регионом (ЦУР) помогают наладить взаимодействие без бюрократических процедур и добиться результата в более короткие сроки.