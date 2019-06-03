РИАМО – 3 июн. Митрополит Ювеналий освятил четырехвековой храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Белые Колодези городского округа Озеры, в нем завершилась реставрация, которая началась три года назад, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Работы по обновлению храма провели при помощи фонда Московской епархии, который основали в 2014 году по инициативе митрополита для благотворительного содействия в восстановлении разрушенных храмов Московской области. Реставрацию начали в 2016 году с благословения Ювеналия.

«Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Белые Колодези и возглавил Божественную литургию в храме. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Зарайский Константин, епископ Луховицкий Петр, благочинный Озерского церковного округа священник Евгений Кочетков, настоятель храма протоиерей Димитрий Князев и духовенство Московской епархии», – говорится в сообщении.

Сопредседателем попечительского совета фонда, из которого профинансировали реставрацию, является губернатор Московской области Андрей Воробьев. За пять лет работы фонд полностью восстановил 11 храмов, в их числе еще один храм на территории горокруга Озеры – храм Вознесения в селе Сенницы.

В день освящения Успенского храма в селе Белые Колодези настоятель храма протоиерей Димитрий Князев был удостоен медали «За усердное служение» III степени и наперсного креста в честь 50-летия, а настоятель Никольского храма поселка Володарского Ленинского района был удостоен благодарственной грамоты.

Успенскому храму более 400 лет. В исторических документах есть свидетельства о том, что первоначально церковь была деревянной, а в 1858 году была выстроена новая, теперь уже каменная церковь. В 1938 году храм закрыли, колокольню сломали, а трапезная лишилась крыши. Службы в храме возобновились в 1992 году.