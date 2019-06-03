РИАМО – 3 июн. Пик инфляции в России пройден в марте, рост ВВП страны начнет ускоряться к концу текущего года, сообщается на сайте Кремля.

В понедельник состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и главы министерства экономического развития Максима Орешкина.

«Инфляция достигла максимума в марте – 5,3%, но наши оценки: это самая слабая цифра в этом году. Инфляция прошла свой пик и сейчас начнет замедляться. И экономический рост тоже начнет к концу года ускоряться», – сказал Орешкин.

По его словам, темпы роста отечественной экономики по итогам года могут превысить прогнозные значения.

«В целом по году прогноз – 1,3%. Но мы видим, что цифры могут оказаться лучше, чем мы сейчас ожидаем, мы пока прогноз не пересматриваем. Будем смотреть, как ситуация разворачивается. Здесь самое главное – продолжать работу», – заключил министр.