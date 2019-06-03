РИАМО – 3 июн. Отец погибшего в подмосковном Красногорске экс-военнослужащего Никиты Белянкина уверен, что убийц сына установят и задержат в ближайшее время.

«Я уверен, что (преступников – ред.) найдут. Пока у меня информации нет, я сегодня был в Следственном комитете. Работа идет, люди работают. Можете поверить, что очень серьезно отнеслись ко всему. И Московский уголовный розыск. Здесь вопрос о национальности нападавших даже не стоит», – сказал Алексей Белянкин в эфире радио Sputnik.

Бывший боец спецназа ГРУ и ветеран боевых действий в Сирии, 24-летний Никита Белянкин вечером 1 июня пытался помочь случайному прохожему, которого избивала толпа хулиганов возле одного из кафе в деревне Путилково.

Предупредительный выстрел из травматического пистолета не произвел на хулиганов никакого эффекта, и злоумышленники набросились на молодого человека. Один из них ударил его ножом в сердце, рана оказалась смертельной. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>