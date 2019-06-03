РИАМО - 3 июн. В Москве 9 июня стартует второй сезон проекта «Музыка на крыше» на ВДНХ, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В прошлом году крыша знаменитого павильона «Рабочий и Колхозница» на ВДНХ превратилась в концертную площадку. Проект «Музыка на крыше» получился успешным, поэтому 9 июня стартует второй сезон», – написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на концертах можно не только слушать музыку, но также любоваться закатами и панорамными видами столицы.

Летний проект ВДНХ «Музыка на крыше» запустили в июне 2018 года. Сцену и зрительный зал с креслами и подушками разместили на постаменте скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Здесь одновременно могут находиться 300 человек. В случае непогоды зрители перемещаются в лекторий павильона.