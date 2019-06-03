РИАМО - 3 июн. Столичные полицейские задержали человека, который, предположительно, сделал несколько выстрелов из автомобиля на Ленинградском проспекте, сообщил в понедельник РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Поступила информация о том, что на Ленинградском проспекте неизвестный из автомобиля произвел несколько выстрелов. Предполагаемый стрелявший задержан, проводится проверка», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время с заявлениями в полицию никто не обращался. Информация о пострадавших не поступала.