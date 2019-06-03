РИАМО – 3 июн. Пушкинский театральный карнавал, посвященный 220-летию поэта, пройдет 6 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В этот день на большой открытой сцене будут представлены разные театральные жанры – драма, балет и опера. С 14:00 до 16:30 состоится конкурс на лучшее исполнение произведений Пушкина среди драматических театров Подмосковья. Авторитетное жюри по окончании конкурса наградит участников специальными дипломами», – говорится в сообщении.
В 17:00 Московский областной государственный театр «Русский балет» впервые представит вниманию зрителей первый акт нового спектакля – балета на музыку Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан» по мотивам одноименной поэмы Пушкина.
Завершится программа карнавала гала-концертом с участием солистов, хора и оркестра музыкального театра «Геликон-Опера».
Московская губернская универсальная библиотека представит лекторий под открытым небом, где выступят литературные объединения Подмосковья, а также пройдет открытый детский конкурс чтецов «Мой Пушкин», участники которого получат памятные призы и подарки. Желающих справиться с задачей посложнее ждет квест «Стань поэтом на пушкинской тропе» с тематическими заданиями.
Посетители карнавала первыми увидят интерактивные картины с историческими личностями, которые бывали в усадьбе – они будут рассказывать посетителям истории своей жизни и раскрывать тайны усадебного дома.
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