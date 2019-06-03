РИАМО - 3 июн. Дату проведения выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва планируется утвердить 5 июня, после официальной публикации постановления о назначении выборов начнется прием документов от кандидатов в депутаты, сообщил в понедельник председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников.

В понедельник комиссия рассмотрела проект постановления Мосгордумы «О назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва».

«В промежутке с 1 по 10 июня 2019 года должно быть принято решение о назначении выборов. Очередное заседание у нас 5 июня, в ближайшую среду, то есть оно как раз приходится на те даты, которые вытекают из установления федерального закона. <…> Постановление вступит в силу после опубликования. Оно может быть опубликовано с 6 по 11 июня, после чего кандидаты имеют право предъявлять свои документы», - сказал Семенников.

Он уточнил, что по закону столичный парламент должен принять решение о назначении даты выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до даты голосования.

«Соответственно, я предлагаю поддержать проект данного постановления и рекомендовать нашим коллегам-депутатам принять его в первом чтении, при отсутствии поправок - в целом и, по сути, дать старт формированию думы седьмого созыва», - заключил Семенников.

Ранее в столичный парламент был внесен проект постановления о назначении даты выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.