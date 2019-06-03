РИАМО – 3 июн. Занятия, посвященные раздельному сбору мусора, планируют распространить на детские сады и высшие учебные заведения Московской области, предложение поддержали в ходе расширенного заседания общественного совета партийного проекта «Чистая страна» в городском округе Рошаль, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

Модератором мероприятия выступил советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган. Отдельное внимание во время заседания уделили работе участников партийного проекта, в ходе которого они по поручению губернатора проводили в школах занятия по сортировке мусора.

«Совместно с министерством экологии и министерством образования были подготовлены методические пособия для школ. И с первого сентября 2018 года мы запустили большой образовательный блок по теме раздельного сбора отходов. Эта программа работает почти год, и сегодня мы уже видим ее результаты», – сказал член комитета Мособдумы по экологии и природопользованию Александр Орлов.

В ходе обсуждения отметили, что данный опыт планируется внедрить в детские сады, вузы и даже на предприятия Подмосковья. Занятия будут посвящены раздельному сбору мусора.

Помимо обсуждения образовательной программы участники совета подвели итоги работы партийного проекта.

«Было проверено около 4,5 тысячи площадок для сбора мусора. Велась работа в сфере анализа платежных документов за сбор и вывоз мусора, экологического образования, восстановления родников, контроля за ходом рекультивации полигонов, дальнейшего строительства инфраструктуры по сбору и переработке твердых коммунальных отходов», – говорится в сообщении.

Участники заседания посетили Рошальский индустриальный парк, где в декабре прошлого года открылся комплекс по переработке отходов. Сюда ежедневно привозят порядка 400 тонн мусора. Отходы проходят конвейеры и поступают в сепараторы. Сепаратор умеет определять 18 видов материалов. В тот момент, когда оптические датчики видят нужный материал, он сообщает информацию воздушным форсункам, и те срабатывают на отвод нужной фракции в сторону.

Сейчас в регионе работают три комплекса по сортировке отходов: в Зарайске, Серебряных Прудах и Рошале. Еще девять подобных объектов будут построены к концу этого года. На комплексах на данный момент отбирают до 20% полезных фракций, еще 30% идет на компостирование, остальные, так называемые «хвосты», захораниваются.