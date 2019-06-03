РИАМО - 3 июн. Более 20 тысяч налогоплательщиков Подмосковья зарегистрировались в качестве самозанятых, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Эксперимент по введению нового специального налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», стартовал 1 января 2019 года. Помимо Подмосковья, в нем участвуют Москва, Татарстан и Калужская область.

«Новый режим налогообложения создает условия для выхода из тени тем, кто своим личным трудом, часто на дому, производит и продает какие-то изделия, оказывает услуги по домашнему хозяйству, присматривает за детьми, сдает в аренду жилье, подрабатывает дизайнером или репетитором, организует торжества, фотографирует», - отмечается в материале.

Воспользоваться новым спецрежимом смогут граждане, в том числе и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги и продающие товары собственного производства, если их доход не превысит 2,4 миллиона рублей в год и если они не имеют работников. Налоговая ставка составляет 4% или 6% в зависимости от того, кто потребитель – физическое или юридическое лицо. В эту сумму включены отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.

Самозанятые будут иметь право на социальную пенсию по старости, а для получения страховой пенсии смогут добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование.

В качестве бонуса на развитие экспериментом предусмотрено предоставление самозанятым налогового вычета в размере 10 тысяч рублей для оплаты части исчисленного налога.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без посещения налоговой инспекции с помощью мобильного приложения «Мой налог», через которое в налоговые органы будут поступать все расчеты, что избавит самозанятого от ведения отчетности.