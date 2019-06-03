РИАМО - 3 июн. Три тысячи детей из Подмосковья, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 июня посетили спектакль «Бременские музыканты», он прошел на столичном стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Музыкальную постановку показали рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

«В Подмосковье функционирует более 50 учреждений социального обслуживания семьи и детей, в которых проходят реабилитацию подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Сегодня для детей мы организовали посещение мюзикла «Бременские музыканты», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В 2019 году исполнится 50 лет с момента выхода на экраны первой серии мультфильма «Бременские музыканты». Всенародную славу этот анимационный фильм снискал благодаря тому, что над ним работали звезды первой величины. Среди них были композитор Геннадий Гладков, поэт-песенник Юрий Энтин, известный актер и сценарист Василий Ливанов, артисты Олег Анофриев и Муслим Магомаев.