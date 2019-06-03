РИАМО - 3 июн. Соглашения о взаимном сотрудничестве, подписанные Москомстройинвестом с Мосгосстройнадзором и Росреестром, направлены на урегулирование взаимоотношений между ведомствами при выдаче застройщикам заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые после 1 июля 2019 года позволят им работать с привлечением средств дольщиков без открытия счетов эскроу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для завершения работ на объектах по «старой схеме» инвестор обязан заключить не менее 10% ДДУ в строящемся проекте. Также степень готовности проекта должна составлять не менее 30% с учетом не только строительного конструктива, но и финансовой готовности. В некоторых случаях по законодательству степень готовности может быть снижена до 15%, если, к примеру, в рамках реализации проекта строятся социальные объекты, или до 6%, если застройщик достраивает проблемный объект», – напоминается в материале.

Соответствующие заключения застройщикам в Москве будет выдавать Москомстройинвест.

Как пояснила председатель ведомства Анастасия Пятова, чтобы ускорить и упростить процедуру получения заключения, все документы и по расчету строительной готовности, и по количеству проданных площадей застройщик должен предоставить в комитет.

«Мы, в свою очередь, не позднее следующего дня со дня принятия документов, направляем их в Мосгосстройнадзор, который издает приказ о проведении проверки и уведомляет застройщика о предстоящем выезде специалистов на объект для подтверждения строительной готовности. После выезда на стройплощадку готовится соответствующий акт и расчет, который в последующем направляется в Москомстройинвест», – сказала она, добавив, что аналогично выстраивается работа и с Росреестром.

По словам Пятовой, учитывая, что заключения о соответствии проекта критериям должно быть выдано застройщику в максимально сжатые сроки (15 или 20 дней), то и сроки подтверждения со стороны Мосгосстройнадзора и Росреестра тоже ограничены.

Подробные методические рекомендации для застройщиков по алгоритму выдачи заключения размещена на интернет-странице комитета (mos.ru/invest) в разделе «Деятельность».

Заключения Москомстройинвеста подлежат размещению на сайте ЕИСЖС (Единой информационной системы жилищного строительства) по адресу: наш.дом.рф.