РИАМО - 4 июн. Около 20 крупных объектов недвижимости, реализуемых на аукционах в Москве, представят потенциальным инвесторам на презентации «Инвестиции по-крупному» во вторник, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Встреча пройдет в лофт-пространстве «Министерство» по адресу: Столешников переулок, дом 6, строение 3. Начало в 10:00.

«Перед собравшимися выступят представители хозяйствующих субъектов, эксперты рынка коммерческой недвижимости, а также представитель организатора аукционов – департамента города Москвы по конкурентной политике», – говорится в сообщении.

Участникам роуд-шоу расскажут о крупных объектах – от отдельно стоящих зданий до комплекса зданий, расположенных в разных районах Москвы. Среди предложений – здания бывших АТС (со своей парковкой, свободной планировкой, расположенные вблизи станций метро) площадью от 3,5 тысяч квадратных метров.

Также на приеме заявок административное здание площадью более 5,6 тысячи квадратных метра, расположенное в районе Внуково вблизи аэропорта. На торги выставлен комплекс зданий под торговый центр площадью 8 тысяч квадратных метров в районе Марьино.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.