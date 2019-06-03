РИАМО - 3 июн. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило велосипедистам о правильной одежде для велопоездок и особенностях перехода железнодорожного переезда в рамках всемирного Дня велосипеда, который отмечается 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.

«Во время движения на велосипеде необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде и на транспортном средстве. Велосипедист должен быть в шлеме и наколенниках. Дорогу и железнодорожный переезд необходимо переходить в руках с транспортным средством», — говорится в сообщении.

В регионе свыше 1,5 миллиона человек ежедневно ездят на велосипеде и основано свыше 80 велосообществ. Разные города Московской области располагают велосипедными маршрутами протяженностью 20-60 километров, по пути следования которых встречаются достопримечательности.

В Минтрансе добавили, что велосипедисты меньше подвержены сердечно-сосудистым заболевания, а это средство передвижения признано самым экологичным видом транспорта.

«Велосипедисты сокращают потребление бензина на миллиард литров в год. Энергия, которую затрачивает велосипедист на 1000 км, равняется энергии одного литра бензина», — говорится в сообщении.

Всемирный день велосипеда впервые отмечался 3 июня 2018 года. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года.