РИАМО - 4 июн. Во вторник мусульмане Москвы и Подмосковья отмечают Ураза-байрам, этот день знаменует окончание поста, который длился целый месяц.

В день праздника мусульмане совершают ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, а после молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей.

Для празднования Ураза-байрама на территории Подмосковья подготовили 47 площадок. Площадки оборудованы всем необходимым для проведения праздничного богослужения, там дежурят бригады скорой помощи и полицейские. Ожидается, что в праздничных мероприятиях в регионе примут участие более 110 тысяч человек.

Движение транспорта во вторник закрыли по ряду московских улиц. Участки улицы Дурова, улицы Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), улицы Мещанская, улицы Гиляровского (от переулка Капельского до Садового кольца), переулок Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), Выползов переулок в районе дома №7 закрыты с 00:01 до 11:00.

Следующий участок перекрытия – улица Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, переулок Малый Татарский, переулок Клементовский, переулок Озерковский. Движение там закроют с 04:00 до 11:00. Также полностью перекроют проезд по улице Кадырова и Проектируемому проезду №6417, с 06:00 до 08:00. Кроме того, одну из трех полос движения транспорта закроют на улице Хачатуряна от Алтуфьевского шоссе до улицы Отрадной с 04:00 до 11:00.

В Москве изменятся некоторые маршруты наземного транспорта. Трамваи №7 будут курсировать между станцией метро «Бульвар Рокоссовского» и Каланчевской улицей, а трамваи №50 – от проезда Энтузиастов до Каланчевской улицы. Трамваи маршрута №9 работать не будут. Автобусы №0 поедут от Рижского вокзала до Минаевского переулка, а далее – по маршруту трамвая №9 до площади Тверская Застава.

Вместо трамвая №50 на участке от станции метро «Новослободская» до Российского университета транспорта (МИИТ) (по внутреннему кольцу) будут работать автобусы. Они поедут по Сущевской и Тихвинской улицам, Минаевскому и Новосущевскому переулкам, улице Образцова, далее обратно через площадь Борьбы и Перуновский переулок к «Новослободской».

Автобусы №№58, 103, 130, 187, 260, 908 могут следовать с увеличенными интервалами. Кроме того, временно не будут обслуживаться остановки «Новый Иерусалим» (для автобусов №№98 и 803 по четной стороне улицы Хачатуряна) и «Метро «Сухаревская» для автобусов А, Б на внешней стороне Садового кольца. В обычном режиме городской транспорт заработает после завершения праздничных мероприятий.

Во вторник с 5:30 на несколько часов закроется на вход станция метро «Проспект Мира» Кольцевой линии, прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии.