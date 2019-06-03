РИАМО - 3 июн. Московская железная дорога стабилизировала движение пригородных поездов на Горьковском направлении, основная часть электричек курсирует по расписанию, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы МЖД.

Ранее на сайте МЖД сообщалось, что по техническим причинам на Горьковском направлении несколько пригородных поездов следовали с увеличенным интервалом.

«Основная часть поездов курсирует по расписанию. Незначительное количество электропоездов находятся в пути с увеличенным интервалом. МЖД принимает меры по вводу их в график», - сказал собеседник агентства.

Московская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.