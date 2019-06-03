РИАМО – 3 июн. С 1 сентября текущего года часть домашних заданий в подмосковных школах планируют перевести в электронный вид с автоматической проверкой компьютером, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

«Мы готовы в пилотном режиме сделать новый формат домашних работ, в том числе посредством независимых электронных тестирований, по-новому построить взаимодействие учителей и учеников. <…> Мы надеемся, что часть домашних работ, проверяемых компьютером, освободит учителей от рутинной работы, чтобы у педагога появилось больше времени на самоподготовку, повышение квалификации и непосредственную работу с учащимися», - сказала Забралова в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник.

По словам Забраловой, в некоторых школах данная система уже начала применяться в пилотном формате.

«Мы хотим, чтобы с 1 сентября такая возможность проведения домашних работ уже заработала. Все это планируется сделать посредством интеграции «Школьного портала» и системы диагностики и тестирования Московской области», - добавила Забралова.

Ранее Забралова подвела итоги работы «Школьного портала» за четыре года. За этот период 100% подмосковных школ отказались от бумажного журнала и перешли на электронный. Одновременно родители стали активнее следить за успеваемостью детей и чаще общаться с педагогами. «Школьный портал» был создан в 2015 году.