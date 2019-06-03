РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. На территории городского округа Люберцы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, у него изъяли пистолет и магазин с 10 патронами, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ИДПС ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий около одного из домов на проспекте Победы Люберец остановили автомобиль.

«За рулем автомобиля находился 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В ходе досмотра автомобиля обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом и магазин, снаряженный 10 патронами», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что по результатам баллистического исследования установлено, что изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию, патроны являются боеприпасами, пригодными для стрельбы.

По данному факту отдел дознания МУ МВД России «Люберецкое» в отношении задержанного возбудил уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Люберецкий городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.