РИАМО - 3 июн. Нетрезвый вандал разгромил скульптурную группу «Рыбаки» в сквере под Соборной горой в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации городского округа.

Инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье, 2 июня. Акт вандализма попал в объективы камер системы «Безопасный регион».

«На кадрах видно, как, судя по всему, не очень трезвый мужчина с усердием пытается повредить композицию - сначала вырвать удочку у бронзового старика, а потом сломать руку у скульптуры мальчика. В итоге совершить задуманное получилось - утром жители города обнаружили изрядно искалеченных персонажей и несколько оторванных деталей прямо на земле», - говорится в сообщении.

Также видеокамеры зафиксировали, что несколькими часами ранее дебошир устроил ссору с компанией в сквере. Кроме того, камера запечатлела момент, как мужчина прямо на проезжей части пытается остановить такси ударом ноги по двери.

Нарушителя задержали в понедельник, им оказался местный житель 1985 года рождения, отец двоих детей. Мужчина уже написал явку с повинной. Полиция проводит проверку и устанавливает сумму нанесенного ущерба.