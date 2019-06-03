РИАМО - 3 июн. В день празднования Ураза-байрама с 5:30 на несколько часов закроется на вход станция метро «Проспект мира» Кольцевой линии, прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, сообщается в Twiter-аккаунте столичной подземки.

«Во вторник, 4 июня, с 5:30 на несколько часов будет закрыта на вход станция «Проспект мира» Кольцевой линии. Пожалуйста, пользуйтесь для входа в метро станцией «Проспект мира» Калужско-Рижской линии», – сообщается в аккаунте.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.