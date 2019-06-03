РИАМО - 3 июн. В Реутове на социальной ярмарке «Ценопад» продали порядка двух тонн овощей и фруктов за шесть дней с 28 мая по 2 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Всего на ярмарке организовали 35 торговых мест.

«Ценопадными» стали более 20 наименований продуктов питания: краснодарская клубника (200 рублей за килограмм), абрикосы (190 рублей), молодой картофель (55 рублей), огурцы (80 рублей), кабачки (90 рублей), лук (60 рублей), пряники тульские (100 рублей), Крымское варенье на травах (150 рублей) и многое другое», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Овощи и фрукты пользовались наибольшей популярностью, всего продано 1920 килограмм.

«Социальная ярмарка «Ценопад» очень популярна среди жителей Московской области и организаторы проводят на постоянной основе мероприятия, направленные на улучшение ярмарки и расширение ассортимента», – добавил Посаженников.

С 3 по 9 июня социальная ярмарка «Ценопад» пройдет в Дмитрове.