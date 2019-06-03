РИАМО - 3 июн. Правительство Московской области утвердило квоту на участие в государственной программе «Жилище» до 2027 года, благодаря социальной ипотеке в следующем году свидетельства на приобретение жилья смогут получить 25 подмосковных тренеров и работников физической культуры, говорится в сообщении министерства физкультуры и спорта Подмосковья.

Программа создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и успешно реализуется на территории региона с 2016 года. Основная цель – укрепление кадрового состава организаций в сфере здравоохранения, образования, спорта, науки и промышленности.

«Возможность участия в «Социальной ипотеке» для тренерского состава и преподавателей в сфере физической культуры и спорта появилась с 1 апреля 2018 года. В том же году квартиры получили 19 специалистов, шесть из них – работники государственных школ олимпийского резерва», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что «Социальная ипотека» для подмосковных тренеров – это важный инструмент привлечения и мотивации профессиональных кадров. В этом году свидетельства на приобретение квартир получат 10 тренеров.