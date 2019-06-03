РИАМО - 3 июн. Жители Подмосковья могут посетить ХХ Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье», который пройдет 16 июня в селе Льгов Хотынецкого района Орловской области, говорится в сообщении администрации губернатора и правительства Орловской области.

Праздник состоится на живописном поле национального парка «Орловское Полесье».

«Этот фестиваль посвящен одному из красивейших православных праздников. Проект направлен на возрождение и сохранение фольклорно-этнографических традиций черноземной зоны России, знакомство с культурными традициями российской глубинки и стран ближнего зарубежья», - отмечается в материале.

В ходе фольклорного праздника «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» выступят лучшие коллективы Орловской области, регионов Центрального федерального округа, в том числе из Московской области, а также гости из Республики Беларусь, Донецкой и Луганской народных республик.

Гостей ждет большой Троицкий хоровод, старинные русские игры, интерактивные конкурсы на подворьях, конкурс гармонистов, реконструкция традиционного троицкого обряда, угощение старинными праздничными блюдами русской кухни, народные спортивные и силовые состязания для молодежи.

Кроме того, на празднике пройдет конкурс косарей, музыкальный опен-эйр «Этнолето», приключенческие квесты, перформанс «Гадание на венках», конкурс «Краса Полесья», фотосессии с использованием традиционных народных костюмов, а на закате на поле зажгут обрядовый костер.