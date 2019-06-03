РИАМО - 3 июн. На основе станций «Косино» и «Лермонтовский проспект», а также железнодорожной платформы «Косино» будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В состав ТПУ войдут подземный распределительный уровень, обеспечивающий пересадку между станциями метро и железной дороги, конечная остановка наземного транспорта и перехватывающий паркинг, а также многофункциональные комплексы с паркингами и физкультурно-оздоровительный комплекс», – говорится в сообщении.

Первый участок Некрасовской линии от станции «Косино» до «Некрасовки» открыли в понедельник, 3 июня. Пересадочный узел «Косино» – «Лермонтовский – второй в московской подземке, расположенный за МКАДом. Также за пределами МКАДа можно пересесть со станции «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии на станцию «Улица Старокачаловская» Бутовской линии.

Второй участок Некрасовской линии от станции «Косино» до станции «Авиамоторная» находится в завершающей стадии строительства. Когда линия будет запущена полностью, улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, также это позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию.