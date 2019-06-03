РИАМО – 3 июн. Информация СМИ о краже крупного бриллианта из столичного отдела полиции и его последующей продаже не соответствует действительности, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«Информация, размещенная на некоторых информационных ресурсах, о якобы проводимой в отношении сотрудников полиции проверке по факту хищения и дальнейшей продажи бриллианта, изъятого из незаконного оборота, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Изъятый в рамках уголовного дела драгоценный камень после проведения в марте 2018 года экспертизы приобщили к материалам дела в качестве вещественного доказательства, и в настоящее время он находится на ответственном хранении в одном из подразделений столичного ГУ МВД.

«Никаких проверок в отношении сотрудников полиции, связанных с якобы хищением и попыткой продажи данного драгоценного камня, не проводится», – заключается в материале.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудников ОВД «Замоскворечье» проверяют после пропажи из сейфа ценного вещдока – бриллианта весом свыше 10 карат. Ранее камень проходил по делу нелегальных торговцев драгоценными камнями, и его передали на ответственное хранение сотрудникам отдела полиции. Через некоторое время камень пропал из сейфа и был якобы продан.