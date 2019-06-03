РИАМО – 3 июн. ГУП «Мосводосток» отремонтирует Дегунинский пруд на улице Дегунинская на севере столицы, живущих там уток переселят в зоопарк, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Одним из видов работ, проводимых в рамках ремонта, является гидроизоляция ложи пруда. Для проведения гидроизоляции необходимо понижение уровня воды в водоеме», – говорится в сообщении.

Ремонт пруда планируют завершить до разгара летнего сезона с целью обеспечения жителей обустроенной рекреационной зоной. Поэтому работы проводятся в ускоренном режиме.

Выводки птенцов диких уток вместе с профессиональными орнитологами отловят 4 июня с 13:00. Затем птиц перевезут в зоопарк для дальнейшего содержания.