РИАМО – 3 июн. Новые правила прохождения диспансеризации и профосмотров начали действовать в России, поликлиники Подмосковья уже начали работать по новым стандартам, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Во исполнение указа президента Российской Федерации Владимира Путина, Минздрав РФ утвердил новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации в России. Теперь все взрослое население в возрасте с 18 до 39 лет может пройти профилактические осмотры каждый год, а один раз в три года – диспансеризацию. Начиная с возраста 40 лет и старше диспансеризация становится ежегодной», – сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Цель принятых изменений – профилактика заболеваний, раннее выявление отклонений в здоровье на доклинической стадии, когда сам пациент не чувствует никаких симптомов болезни. Такие меры позволят эффективнее лечить хронические заболевания.

«Профилактические осмотры и диспансеризация прежде всего направлены на выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета, болезней органов дыхания и пищеварения. Перечень исследований, которые входят в обследование, определяется в зависимости от пола и возраста», – пояснил Матвеев.

Он добавил, что профосмотры включают в себя флюорографию, антропометрию, измерение артериального давления, анализ крови на общий холестерин и на глюкозу, ЭКГ и другие процедуры. Диспансеризация представляет более глубокое обследование.

По результатам обследований врач определяет группу здоровья, составляет индивидуальный план лечения для пациента. Профилактические осмотры и диспансеризация – бесплатные и добровольные процедуры. Для получения дополнительной информации необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

Планируется, что в течение 2019 года профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в Московской области пройдут не менее 2,1 миллиона человек. Уже 800 тысяч человек прошли их с начала года.