РИАМО - 3 июн. Столичный аэропорт «Шереметьево» бесплатно доставит багаж до дома в случае, если выдача багажа в воздушной гавани задерживается на полчаса и более, а пассажир не может ждать, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

В материале отмечается, что в настоящее время в аэропорту «Шереметьево» фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам ряда рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров.

«Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа», - говорится в сообщении.

Администрация аэропорта приняла ряд комплексных решений для оказания помощи пассажирам. В частности, для взаимодействия с пассажирами и их постоянного информирования в зонах выдачи багажа распределены дополнительные диспетчеры и супервайзеры.

«Принято решение о бесплатной раздаче воды и сэндвичей пассажирам в зонах выдачи багажа в случае, если срок ожидания прибывшего багажа превышает 25 минут с момента постановки воздушного судна на стоянку. Если срок ожидания багажа превышает 30 минут, то пассажиры, которые не могут далее ожидать, имеют возможность оформить заявление на стойке в зоне выдачи багажа для бесплатной доставки по указанному адресу», - добавляется в материале.

В затруднительных ситуациях в зонах выдачи багажа супервайзеры окажут пассажирам помощь в оформлении анкет.

Также в «Шереметьеве» сообщили, что, согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца. Пассажирам и авиакомпаниям принесли извинения за доставленные неудобства.