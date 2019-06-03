РИАМО - 3 июн. Столичные власти выдали разрешение на строительство многофункционального торгового центра на юго-западе города в районе коттеджного жилого комплекса «Потапово» в Южном Бутове, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Срок действия разрешения на строительство – до декабря 2020 года. Торговый центр построят за счет средств инвестора», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Площадь торгового центра составит 9,1 тысячи квадратных метров. Он будет либо одноэтажным, либо двухэтажным, и состоять из двух блоков, объединенных пешеходной открытой галереей. Здесь разместятся торгово-выставочные залы с подсобными помещениями. Каждый блок имеет свои обособленные входы.

На прилегающей территории создадут открытую стоянку на 198 мест.

К проверкам торгового центра в Южном Бутово будут привлекаться специалисты центра экспертиз, которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.