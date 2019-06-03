РИАМО - 3 июн. В Москве вынесли приговор 34-летнему жителю столицы, которого признали виновным в убийстве двух человек и осудили на 18 лет колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«Следствием и судом установлено, что в январе 2018 года мужчина во время распития спиртных напитков в квартире на улице Введенского в городе Москве совершил убийство знакомого, нанеся ему множественные удары ножом», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что мужчина причастен и к убийству 37-летней женщины в октябре 2017 года на территории Битцевского лесопарка Москвы вблизи улицы Миклухо-Маклая.

Свидетели рассказали, что в нетрезвом состоянии фигурант становился агрессивным, лез в драки и высказывал ненависть к женщинам.

Его признали виновным по статьям «Разбой» и «Убийство двух и более лиц». Суд назначил мужчине наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.