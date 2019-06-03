РИАМО - 3 июн. Дорожники приступили к проектированию дополнительного выезда из города Московский на Киевское шоссе в ТиНАО, трассу введут в эксплуатацию в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Дорога пройдет от улицы Никитина в микрорайоне Первый Московский по кратчайшему пути через лесопарк. Ее протяженность будет всего 700 метров. Работы по проектированию выполнит ООО «Проектный институт «Владимиравтодорпроект». Государственным заказчиком является ГКУ «Москворечье», — сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин

Он добавил, что разработку проекта планируется завершить до конца 2019 года.

В месте пересечения с федеральной трассой появится съезд на шоссе в сторону МКАД. При этом на Киевском шоссе оборудуют соответствующие переходно-скоростные полосы. Реализация проекта позволит жителям Московского преодолеть путь до магистрали всего за минуту, минуя утренние «пробки» на существующем основном выезде.

Всего в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 километров автомобильных дорог до конца 2023 года.