РИАМО - 3 июн. Дочерняя компания Сбербанка СК «Сбербанк страхование» победила в открытом конкурсе на право страхования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными учреждениями социального обслуживания Московской области, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Компания застраховала административные здания, лечебно-оздоровительные корпуса, хозяйственные постройки и другие объекты подмосковных реабилитационных центров, центров социального обслуживания, психоневрологических интернатов, домов престарелых и иных учреждений», - говорится в сообщении.

Страховой защитой обеспечено около 600 различных объектов на общую страховую сумму более 16 миллиардов рублей. Объекты застраховали от пожаров, взрывов, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков.

Помимо СК «Сбербанк страхование», в открытом конкурсе участвовали еще семь страховых компаний.