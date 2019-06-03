РИАМО - 3 июн. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего в Московской области в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования, сообщается на сайте СК РФ.

«Председатель СК поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

Ранее для оказания практической помощи и наиболее оперативного установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия по указанию Бастрыкина направили криминалисты Главного управления криминалистики СКР.

Бывший боец спецназа ГРУ и ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин пытался помочь случайному прохожему, которого избивала толпа хулиганов возле одного из кафе в деревне Путилково городского округа Красногорск. Предупредительный выстрел из травматического пистолета не произвел никакого эффекта, и злоумышленники набросились на молодого человека. Один из них ударил его ножом в сердце, рана оказался смертельной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине в драке, за которого заступился потерпевший, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).