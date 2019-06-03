РИАМО - 3 июн. За минувшую неделю застройщики устранили порядка 200 нарушений на стройках Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

С 27 мая по 2 июня на строящихся объектах выявили 230 нарушений требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства. Застройщиками оперативно устранено 195 ранее выявленных нарушений.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 116 нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 23 строительных площадки, устранено 27 нарушений порядка ведения исполнительной документации, а также устранено 29 иных нарушений», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

За неделю инспекторский состав ведомства провел 212 проверок строящихся объектов.