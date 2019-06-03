РИАМО - 3 июн. Цветы эустомы, зараженные табачной белокрылкой, уничтожили в Подмосковье после проверки надзорного органа, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В конце мая на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «Западные Ворота» (Можайский округ) при досмотре срезов цветов эустомы происхождением Нидерланды выявили карантинный для РФ объект – табачную белокрылку.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)», – говорится в сообщении.

Зараженные срезы эустомы уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.