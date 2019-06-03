РИАМО – 3 июн. Альтернативный выезд с внутренней стороны Садового кольца в область появился на Таганской площади в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства столицы.

«Новая схема движения введена на одной из улиц Центрального округа – участок Гончарного проезда от улицы Гончарная до дома №6, строение 1 по Гончарному проезду стал двусторонним», – говорится в сообщении.

Изменение схемы движения позволит сократить время проезда с внутренней стороны Садового кольца в сторону области за счет организации альтернативного проезда.

Теперь для того, чтобы проехать на улицу Большие Каменщики, не нужно выезжать на загруженную Таганскую площадь, а можно проехать по Садовому кольцу через тоннель под Таганской площадью, и выезжать на улицу Большие Каменщики через Гончарный проезд.

Водителей просят быть предельно внимательными и руководствоваться дорожными знаками.