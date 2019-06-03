РИАМО - 3 июн. В результате пожара в квартире на юге Москвы погиб один человек, возгорание ликвидировано, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В понедельник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Лебедянская улица, дом 15, корпус 2.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в одной из квартир на втором этаже жилого дома на общей площади около 6 квадратных метров. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарно-спасательных подразделений, в результате пожара один человек погиб», - говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и полностью ликвидировать пожар в 17:23.