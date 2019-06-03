РИАМО - 3 июн. В первом квартале 2019 на аукционах разыграли 673 киоска и павильона для торговли в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В соответствии с утвержденным в Московской области порядком для размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуправления организуются электронные аукционы на право размещения. С победителем аукциона заключается договор, срок действия которого ограничен сроком действия схемы, утвержденной в муниципальном образовании», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Аукционы проводят с 2016 года. За это время в общей сложности разыграно более 3,5 тысячи лотов, поступления в бюджеты муниципальных образований составили 330 миллионов рублей. За первый квартал 2019 года поступления составили порядка 35 миллионов рублей.

«Аукционы – это не только эффективный механизм увеличения поступлений в муниципальные бюджеты. Предприниматель, получивший право на осуществление торговли, в силу договора обязуется соблюдать все требования законодательства, выполнять мероприятия по благоустройству. Объект в обязательном порядке должен соответствовать утвержденному в муниципальном образовании архитектурному решению внешнего облика», – отметил Посаженников.

Больше всего аукционов в этом году прошло в городских округах Долгопрудный, Люберцы и Мытищи. А лидерами по привлечению средств в бюджет стали городские округа Одинцовский и Балашиха. Ожидается, что до конца года будет проведено еще порядка 600 аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов.