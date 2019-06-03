РИАМО - 3 июн. В Химках открылась тематическая ярмарка «Здравствуй, лето», она продлится до 9 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На ярмарке организовано 40 торговых мест.

«Представители фермерских и личных подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели из Московской, Воронежской, Владимирской, Орловской, Липецкой, Ленинградской, Кировской, Тамбовской, Тульской и Пензенской областей представят для реализации свежие фрукты, овощи, рыбные деликатесы, а также товары легкой текстильной промышленности, сувениры ручной работы и многое другое», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

На ярмарке запланирована концертная программа. Там выступит фольклорный коллектив, пройдут анимационно-театрализованные представления для детей, конкурсы, все желающие смогут получить практические советы от региональных фермеров по уходу за первыми всходами и удобрением будущего урожая.