Америка, знакомая многим лишь по фильмам и сериалам, ассоциируется с атмосферой свободы, прогрессивности и красивой жизни. Туда переезжали российские писатели и ученые, в нулевые в США успели побывать многие российские студенты, а сегодня, несмотря на проблемы с визами, количество турпоездок из России в США продолжает расти. Варвара, которая жила между Москвой и Питером и переехала в американский штат Айова, рассказала РИАМО о спросе на русских жен и консервативности американцев.

Побег из тьмы

© из личного архива Варвары

Сложно представить себе человека в России, который ничего не знает про США. До переезда я дважды бывала в Америке, в том числе и в Айове, где живу последние пять лет.

Моя эмиграция началась грустно, в 2014 году на фоне Крыма. На тот момент я занималась научной деятельностью, жила между Петербургом и Москвой, так как проекты были в обоих городах.

Разговоры с друзьями и бывшим мужем заканчивались истериками и воплями «Ну и вали в свою Европу!»

Государственную полярную академию США, в которой на тот момент я работала, слили. Было ощущение того, что ты ничего не стоишь – просто красивая говорящая голова. Мне казалось, что все рушится, границы скоро закроются и настанет мрак, от которого я должна бежать.

Американское Бирюлево

© из личного архива Варвары

Уже четыре года я живу в кукурузном поле. Город называется Сидар-Фолс (Cedar Falls), штат Айова.

На контрасте с «похорошевшей» собянинской Москвой ржавые статуи на улицах Сидар-Фолс выглядят так себе.

Штат Айова, который известен как «кукурузный штат», считается сердцем одноэтажной Америки. В этом смысле Айова похожа на Бирюлево. Тут не встретишь стильных людей в лаунж-барах, как в Москве. И всем точно по фигу на искусство и культуру.

Город примечателен Университетом Северной Айовы, из которого бывший министр образования Ливанов привез свои идеи реформы российского образования. В нем я и работаю.

Жизнь в кукурузном поле

© из личного архива Варвары © из личного архива Варвары 1 из 2

Кроме названия инди-поп группы «Айова», штат известен в России поездкой Никиты Хрущева, откуда тот привез семена кукурузы и посадил ее на Алтае.

Также здесь была написана картина Гранта Вуда «Американская Готика», которая считается символом одноэтажной Америки. И сегодня можно приехать в этот дом, нарядиться в костюмы, взять в руки вилы и сфотографироваться.

Айовцы очень гордятся своим штатом. Они выращивают кукурузу на продажу и в основном зарабатывают деньги как фермеры. Неудивительно, что именно здесь очень часто снимают американскую сельскую жизнь.

Самое любопытное – это ферма, которую они страстно любят. На фермах обычно устраивают кукурузный лабиринт, выращивают тыквы.

На Хэллоуин интересно заглянуть в сарай с кучей интерактива, иногда очень страшного, который на тебя дышит, лает и прочее. На улице много развлечений для детей типа стрельбы и игры в мяч. И все это сделано из старых покрышек от тракторов или сараев. Такой парк развлечений, но на ферме.

Разочарование в свободе

© из личного архива Варвары

В Америку можно переехать даже с плохим английским, как сделала я. Учу язык до сих пор, все приходит с практикой. «Take your time, it will come, just keep going», как говорят американцы.

Водка, Путин, хакеры, красивые девушки – вот что думают американцы о России.

Мы тоже хороши, если считаем, что Америка – это Европа. То есть мы представляем себе Америку как часть европейского мира, а это совсем не так. Ожидаемой свободной европейской мысли, толерантности к секс-меньшинствам и распущенности тут нет. Ну, или этого совсем немного.

Америка очень религиозная страна, с кучей церквей. Однополые браки признал Обама, за что его большинство республиканцев ненавидят. В общем, Америка в этом плане не оправдала моих ожиданий свободы.

Студенты в пижамах

© из личного архива Варвары © из личного архива Варвары 1 из 2

Я своими глазами вижу отличие американских студентов от наших. Никаких тебе каблуков, брендов, уложенных волос и томного взгляда, как любят русские девушки. Может, потому что маникюр с гель-лаком здесь стоит 85 долларов, при этом он плохого качества.

Пицца, бургер, лосины, кроссовки, пижама и шорты. Примерно так выглядит обычная студентка в США.

Еще рюкзак с конспектами или макбуком. Тусовок студентов, как на Воробьевых горах, здесь тоже нет. Я вообще не вижу студентов нигде, кроме как на стадионе.

Гордиться фастфудом и не убираться

Фастфуд – первое, что приходит в голову, если рассказывать об Америке. Даже президент Трамп ест фастфуд, чем очень гордится.

Еще американцы не любят тратить время на уборку и готовку. Ходят по дому в обуви, не парятся из-за пыли.

Иногда могут вызвать клининг или вообще не убираться, потому что так удобно.

Из этих же соображений они любят есть из готовых пакетов. Положил в микроволновку – и готово. Вообще американский быт – это про удобство. У них все устроено так, чтобы не сделать лишнего шага.

Но, вопреки стереотипам о нездоровом питании американцев, полезную еду здесь, в отличие от Москвы, можно найти не только в «Азбуке Вкуса» или «Вкусвилле», но и на любой заправке.

Цены на продукты в США сопоставимы с Москвой: говяжий фарш – 4,68 доллара за пачку 450 грамм, молоко – 3,09 за 2,8 литра, дюжина яиц – 1,47, багет – 1,24 доллара и так далее.

© из личного архива Варвары

Аренда жилья в Америке зависит от штата. В Нью-Йорке кровать на месяц обойдется в 300 – 600 долларов (если комнату делить с соседом), отдельная комната – от 600 до 1200 долларов в зависимости от апартаментов и локации. Студия или квартира стоит от 1600 в Чайна-тауне до 2500 долларов в Джерси-Сити.

Купить квартиру в Нью-Йорке – от полумиллиона долларов, в Нью-Джерси – около 389 тысяч долларов за двухкомнатные апартаменты, в Чикаго – 170 тысяч долларов тоже за двухкомнатные.

Мангалы на каждом шагу

Американцы очень любят свою страну и предпочитают отдыхать здесь, потому что «God blessed America».

Очень популярен гольф среди белых богатых американцев и тех, кто стремится примкнуть к этому классу. Жители Среднего Запада предпочитают охоту. Они за оружие готовы стоять горой, даже несмотря на расстрелы в школах.

Как и русские, американцы любят рыбалку, сплавы на каяках по озерам и рекам. Пикники в парках и барбекю очень популярны. В отличие от Москвы, тут все оборудовано под костры. Нет проблем найти специальные места с парковками, мангалами и пр.

Profit от отношений

© из личного архива Варвары

Дружат американцы в основном со школы. Дальше возникают ситуативные друзья.

Сегодня ты с ним работаешь и дружишь, а если уходишь на другую работу и не полезен больше, то дружбе – конец.

Для русских главное – женское счастье, лишь бы милый был рядом, еще платье новое и детей родить, чтобы мама отстала. Американки совсем не такие.

Американки в мужчинах ценят счет в банке, карьерные перспективы и общие интересы. Они очень себя ценят и не будут растрачивать. Поэтому, наверное, так мало браков американок с русскими мужчинами. Русского, женатого на американке, встречала только одного, и то он украинец.

Если американка не хочет – она не готовит, не убирает и уж точно не думает про то, чтобы мужчине было хорошо.

Они действительно более эмансипированные и в первую очередь думают о своей выгоде. Они считают, что от отношений с мужчинами должен быть profit, иначе зачем нужны эти отношения?

Спрос на россиянок

© из личного архива Варвары

Россиянки очень котируются на брачном американском рынке. Поэтому те, кто хочет найти себе красивую жену, которая любит готовить, убирает, за детьми смотрит, будут специально искать русскую.

Брачный возраст сейчас меняется: есть те, кто вместе со школы, и поздние браки. Есть и союзы по долгу – пары встречаются, присматриваются и женятся, когда уже нужны какие-нибудь документы или появляется ребенок.

© из личного архива Варвары

Еще полтора года назад я бы не поверила, что у меня будет свадьба с аркой, клятвами и священником. Мы поженились 18 мая.

«Я обещаю упорядочивать твой хаос». Так началась моя свадебная клятва.

Его клятва звучала так: «Я буду всегда с тобой, несмотря на дождь, град, расстояния и твое плохое настроение».

Американский Tinder

Секс и отношения в Америке – вещи разные. В клубах, которые закрываются в два часа ночи, девушки и парни знакомятся, потом уезжают на afterparty и спокойно утром расстаются.

При этом они могут быть очень верующими. Они не пуритане в основном, за исключением ультрарелигиозных, которым нельзя заниматься сексом до первой брачной ночи. Но вот измену в браке зачастую не приемлют. Сразу разводятся.

Знакомства в американском Tinder – то же самое, что познакомиться в реале. Можно для секса, можно для общения, можно и для отношений. Мой будущий муж искал серьезные отношения, поэтому мы сошлись и стали жить вместе.

Главное отличие американского Tinder от российского – тут люди не говорят намеками. Есть четкое понимание того, что время – деньги. И если парень ищет секс на одну ночь, скорее всего, он напишет об этом в профиле или сразу заявит при встрече. Тут же с этим строго, если нет осознанного предварительного согласия, то любые действия можно воспринять как насилие.

Если американец тебя выбрал, он не будет потом говорить: «Фу, а че ты страшная такая? Что за целлюлит? Иди худей».

Они уважают себя и свой выбор. Поэтому если он тебя свайпнул, значит, ты действительно ему понравилась.

Рай для айтишников и дорогие сантехники

Я работаю в университете помощником профессора, научным сотрудником, заканчиваю магистратуру по направлению культурная экономика и веду свой блог про США в Instagram @varvara_v_puti.

Работы в США сейчас достаточно, но и конкуренции тоже, в разных сферах – от мастера маникюра и сантехника до data scientist.

Все, что делается руками, стоит очень дорого. Вызов сантехника начинается от 150 долларов.

Минимальная зарплата разная по штатам. Примерно 2 тысячи долларов в месяц – минималка, а 4-5 тысяч долларов – хорошая. Для сравнения, айтишники в Кремниевой Долине получают по 120 тысяч в год, но и расходов в Калифорнии значительно больше.

Недружелюбная Америка

© из личного архива Варвары © из личного архива Варвары 1 из 2

Америка – самая недружелюбная страна для миграции. Особенно сейчас, при нулевой политике толерантности Трампа.

Обучение здесь не дает тебе вида на жительство. Гражданином стать сложно. Нужно очень долго опровергать, что «музыкант нам не нужен». Рассмотрения кейса по воссоединению с семьей можно ждать годами.

Из знакомых мне россиян, которые сюда переезжают, – в основном айтишники и их жены с детьми, настоящие или потенциальные русские жены американцев – девушки, которые приехали сюда по учебе и вышли потом замуж.

Но, в любом случае, я понимаю, что для меня тут больше возможностей в плане профессионального развития.

