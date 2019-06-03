РИАМО - 3 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора провели 56 проверок на стройке Некрасовской ветки московского метрополитена, все замечания оперативно исправлялись, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах метро. К проверкам регулярно привлекаются специалисты центра экспертиз, а все нарушения находятся на контроле до полного их устранения. Не стала исключением и Некрасовская линия, наши специалисты вели здесь надзор на всех этапах строительства», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Всего на участке провели 56 проверок, в том числе 15 из них с привлечением центра экспертиз, который в общей сложности оформил 256 заключений по различным видам испытаний и исследований.

Как уточнил директор центра экспертиз Виктор Егоров, специфика строительства подземных сооружений состоит в сложности каких-либо исправлений даже на стадии строительства, в связи с этим необходим строгий контроль.

«Метростроевцы — специалисты высокой квалификации, они быстро и грамотно реагируют на замечания. А Мосгосстройнадзор старается разъяснить причины возникающих ошибок», — отметил он.