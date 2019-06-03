РИАМО – 3 июн. Возгорание потушили в техническом помещении на станции «Технопарк» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, происшествие не повлияло на работу станции, сообщает ТАСС.

«По предварительной информации, возгорание возникло в техническом помещении, сейчас оно ликвидировано», - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Станция метро работала штатно. Эвакуация людей не проводилась. Угрозы распространения пожара не было, так как помещение изолировано.