РИАМО - 3 июн. Застройщик жилого комплекса «Южная Битца» получил право заключать договоры долевого участия, новый дом в Ленинском районе рассчитан на 1451 квартиру, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Строительство ведет ООО «Специализированный застройщик «Исторический район».

«Девелопер и его проектная декларация на корпус № 4 ЖК «Южная Битца» соответствуют требованиям 214-ФЗ. Дом рассчитан на 1451 квартиру жилой площадью 72,1 тысячи квадратных метров», — пояснил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

При выдаче заключений Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно быть судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.

Заключение выдается в течение 30 дней после подачи документов. Если компании отказали в выдаче заключения о соответствии, то, устранив недочеты, застройщик может снова подать документы.