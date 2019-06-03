РИАМО - 3 июн. В карьере в подмосковных Котельниках утонул 12-летний подросток, сообщил «РИАМО В Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Трагедия произошла 2 июня.

«В Малом Люберецком карьере городского округа Котельники погиб несовершеннолетний мальчик. Ему было 12 лет», - сказал сотрудник.

По его словам, звонок от друзей мальчика о том, что его не видно на воде, поступил около 15:00. Спасатели искали тело ребенка до позднего вечера. Сейчас устанавливаются причины утопления.