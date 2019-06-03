РИАМО - 3 июн. В подмосковных Мытищах открылись четыре муниципальные зоны отдыха у воды, в трех местах разрешено купание, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В населенных пунктах Новоалександрово, Новосельцево, Трудовая Северная обустроены пляжи и обеспечена возможность купания. В преддверии летнего сезона дно водоемов было очищено от водорослей и мусора, выполнены необходимые анализы воды. Пляжное пространство оборудовано всем необходимым», - говорится в сообщении.

Аналогичным образом была обустроена муниципальная зона отдыха в деревне Большое Ивановское, где купание запрещено, но можно принимать солнечные ванны.

По поручению главы городского округа Мытищи Виктора Азарова специалисты администрации проведут дополнительный осмотр пляжей, находящихся в зоне ответственности арендаторов и коммерческих структур.

«Я прошу объехать все официально зарегистрированные места отдыха. Необходимо составить сводный реестр с координатами, общей площадью. Мы должны знать, за какой юридической компанией закреплен участок, кто ответственное лицо, как обеспечивается безопасность», – сказал Азаров.

Он также поручил провести проверку зон отдыха, где может осуществляться хозяйственная деятельность без разрешительной документации. Если подобные факты будут выявлены, материалы по ним направят в соответствующие структуры для последующего разбирательства.

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