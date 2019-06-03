РИАМО - 3 июн. Государственное унитарное предприятие «Мострансавто» преобразовано в акционерное общество, единственным акционером стало правительство Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Решение о смене организационно-правовой формы приняло региональное правительство в соответствии с поручением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Уставной капитал составит более 21 миллиарда рублей.

«После акционирования предприятие по-прежнему будет оказывать пассажирам качественные услуги на высоком уровне. Мы успешно реализовали все этапы акционирования, детально проработали корпоративную структуру будущего АО и выстроили алгоритм его функционирования», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что после перехода к новой форме появится возможность для роста и реализации крупных проектов, увеличится инвестиционная маневренность предприятия.

«Мострансавто» возглавит совет директоров, в состав которого войдут пять представителей, в том числе из министерства имущественных отношений и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона и Московского областного транспортного союза.

Новый статус позволит повысить эффективность управления имущественным блоком, расширит возможности своевременного выполнения государственных программ, модернизации производственных мощностей, инфраструктуры предприятия, обновления автобусного парка.

За время подготовки к акционированию специалисты «Мострансавто» оформили 220 объектов. Были получены технические заключения и проведена оценка рыночной стоимости 110 объектов, принятых на баланс предприятия в качестве движимого имущества. На данный момент имущественный комплекс предприятия оформлен на 100%.

«Основная задача последних двух лет – это переход от государственного предприятия с традиционным подходом и системой управления к экономически эффективному акционерному обществу, конкурентному участнику рынка пассажирских перевозок. Сейчас уже «Мострансавто» имеет гарантированный объем транспортной работы до 2021 года, поэтому мы продолжим привлекать профессиональных водителей, развивать пассажирские сервисы», – добавил гендиректор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

Сегодня в компании работает свыше 18 тысяч человек. Автопарк состоит из более чем 4,4 тысяч автобусов. «Мострансавто» обслуживает свыше 1,2 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов и ежедневно перевозит около 1,5 миллиона пассажиров.