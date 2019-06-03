РИАМО - 3 июн. Госжилинспекция Московской области выявила 2280 нарушений жилищного законодательства с 27 по 31 мая в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы региональной Госжилинспекции.

Нарушения выявили в таких сферах, как нарушение лицензионных требований, несоблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования, неудовлетворительного состояния фасадов и тепловых контуров в многоквартирных домах.

«Было выдано 256 предписаний об их устранении и составлено 124 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 119 штрафов на общую сумму 3, 696 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в Пушкинском городском округе. Здесь за нарушение лицензионных требований, несоблюдение законодательства об энергосбережении и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены 22 административных дела.

Аналогичные нарушения и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования обнаружили в Красногорске, в связи с чем завели 11 административных дел.

Жилищные инспекторы зафиксировали 254 нарушения во время обследования состояния фасадов и тепловых контуров в 2030 многоквартирных домах. Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявили в 254 домах. Наибольшее их количество находится в городских округах Щелково (94), Истра (62) и Одинцовский (27).

Нарушения теплового контура были обнаружены в десяти домах. Пять их них расположены в городском округе Красногорск, еще три – в Волоколамском городском округе.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.