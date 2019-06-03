РИАМО - 3 июн. Специалисты подрядчика приступили к бетонированию подпорных стен строящегося путепровода через железную дорогу Горьковского направления на 5-м километре автодороги Балашиха – Салтыковка (Разинское шоссе), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы ведутся со стороны шоссе Ильича, которое соединяет Балашиху с Носовихинским шоссе. К настоящему моменту завершены работы по устройству всех девяти железобетонных опор искусственного сооружения, полностью смонтировано пролетное строение металлоконструкций весом более 1,6 тысячи тонн», – говорится в сообщении.

Кроме того, завершено бетонирование подпорных стен путепровода со стороны Разинского шоссе. Ведутся гидроизоляционные работы, устройство парапетных блоков ограждения, наружного освещения, а также монтаж шумозащитных экранов. В конце июля строители приступят к укладке асфальтового покрытия на проезжей части путепровода.

«В работах постоянно задействованы порядка 40 специалистов и шесть единиц техники. В настоящее время готовность объекта составляет порядка 90%. Запуск рабочего движения по путепроводу планируется в сентябре 2019 года», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Строительство объекта ведется с декабря 2016 года. Проектом предусмотрено строительство четырехполосного путепровода длиной 894 метра, протяженность сооружения с подходами составит 1,1 километра. Перспективная пропускная способность дороги – 30 тысяч автомобилей в сутки, расчетная скорость движения – 80 километров в час.

Реализация проекта позволит ликвидировать многокилометровые пробки, парализующие город, и улучшит транспортную доступность новых микрорайонов. Путепровод обеспечит беспрепятственное автомобильное движение при пересечении Разинского шоссе с железнодорожными путями Горьковского направления МЖД, а также устойчивую транспортную связь Балашихи со Щелковским, Носовихинским и Горьковским шоссе.