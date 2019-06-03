РИАМО – 3 июн. В большинстве регионов России не исполняется майский указ президента Владимира Путина в части увеличения средней заработной платы для сотрудников медицинских учреждений, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

По итогам проверки у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП): в Минздраве – 68,9%, Роспотребнадзоре – 39,9%, ФМБА – 32,4%.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», – говорится в сообщении.

Также не обеспечено завершение работ и ввод в эксплуатацию четырех из 12 объектов капитального строительства. ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора не завершил реконструкцию экспериментально-биологической лаборатории.

Проверка контролирующего ведомства также показала, что Минздрав не обеспечил достижение целевых значений по трем из пяти показателей госпрограммы «Развитие здравоохранения»: ожидаемая продолжительность жизни, смертность от новообразований и удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.

Кроме того, отдельные регионы не выполнили показатели по охвату населения медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза и освидетельствования ВИЧ-инфекции, а также по уровню информированности населения.

«Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов», – отметил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Согласно указу Путина от мая 2012 года, средняя зарплата соцработников, включая работников медицинских организаций, младший и средний медицинский персонал, должна была вырасти до 100% от средней зарплаты в данном регионе к 2018 году. Для работников медицинских организаций, имеющих высшее образование и предоставляющих медицинские услуги, зарплата должна была вырасти до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе.