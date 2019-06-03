РИАМО - 3 июн. Архитектурно-градостроительный облик двухэтажного магазина в городском округе Истра согласован Мособлархитектурой, объект планируется к реализации в деревне Покровское на улице Центральная, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«По проекту в здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров запланировано размещение торговых, административных помещений, инженерно-технической зоны, подсобных помещений и кладовой. На фасадах здания предусмотрены места для размещения информационно-рекламных конструкций», – говорится в сообщении.

Кроме того, территория вблизи магазина подлежит комплексному благоустройству: планируется обустройство открытой парковки на 29 машино-мест, тротуаров, а также освещения и установка малых архитектурных форм.

«Архитектурное решение фасадов представлено в интернациональном стиле – использованы простые геометрические формы, прямоугольные свободные планировки. Фасады здания магазина визуально разделены консольными выступами и сочетанием нескольких видов отделочных материалов. Использованные архитектурные решения придают зданию уникальный облик», – отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.